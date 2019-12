Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)11 DICEMBREORE 16.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLASUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA– FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA DISAGI TRA SETTEBAGNI E LA PRENESTINA DIFFOLTÀ ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALFEDE IN DIREZIONE OSTIA CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI MENTRE SULLA CASSIA VEIENTANA SI STA IN CODA DA CASTEL DE CEVERI A FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO RAMMENTIAMO CHE AL MOMENTO RIMANE CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO DA VIA DI SAN PAOLO A VIA DOGANALE CHIUDIAMO CON LA LINEA FL8NETTUNO, LA CIRCONE AL MOMENTO RESTA SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO; ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO CON BUS MENTRE SULLA LINEA FL6– NAPOLI VIA CASSINO TRAFFICO AL MOMENTO RALLENTATO A CAUSA DI UN GUASTO ALL’ALTEZZA DI ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-12-2019 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -