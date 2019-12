Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 11 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)11 DICEMBREORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SULLA A1 FIRENZE, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE, CODE IN SMALTIMENTO. TRAFFICO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TIBURTINA E A24TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI VERSO IL CENTRO. CI SPOSTIAMO NELLA ZONA DI OSTIA ANTICA, A CAUSA DI UN INCIDENTE TEMPORANEMENTE CHIUSA AL TRAFFICO VIA CARDINAL CIBO TRA VIA DELLA GENTE SALINATORIA E VIALE DEIGNOLI. RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, TRA CUI LO STESSO VIALE DEIGNOLI E VIA DI CASTEL FUSANO. TRASPORTO PUBBLICO TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA. PER QUANTO RIGUARDA I TRAM, LE ...

