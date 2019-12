Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)11 DICEMBREORE 9.05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA; PROSEGUENDO, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E NOMENTANA. IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA COLOMBO E APPIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E CASAL DEL MARMO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO, CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. SULLAFIUMICINO SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE CENTRO. SULLA VIA DEI LAGHI, IN LOCALITÀ MARINO, ANCORA CODE PER INCIDENTE TRA VIA MAREMMANA INFERIORE E VIA ...

romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 09:15: VIABILITÀ 11 DICEMBRE 2019 ORE 9.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-12-2019 -