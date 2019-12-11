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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 07 | 30 Viabilità 11 DICEMBRE 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 07:30 (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Viabilità 11 DICEMBRE 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DI LAVORI TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VALMONTONE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO Roma; SI CONSIGLIA, DUNQUE, DI USCIRE A VALMONTONE E PERCORRERE LA CASILINA, CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A SAN CESAREO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE Roma, CODE PER INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E IL RACCORDO, E SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA, IL TUTTO ...
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