Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 07 | 30

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)11 DICEMBREORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAIN APERTURA LA A1NAPOLI, A CAUSA DI LAVORI TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VALMONTONE E LA DIRAMAZIONESUD VERSO; SI CONSIGLIA, DUNQUE, DI USCIRE A VALMONTONE E PERCORRERE LA CASILINA, CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A SAN CESAREO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE, CODE PER INCIDENTE TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E IL RACCORDO, E SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA, IL TUTTO ...

