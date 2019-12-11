Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 07:30 (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Viabilità 11 DICEMBRE 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA A1 Roma NAPOLI, A CAUSA DI LAVORI TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VALMONTONE E LA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO Roma; SI CONSIGLIA, DUNQUE, DI USCIRE A VALMONTONE E PERCORRERE LA CASILINA, CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A SAN CESAREO. RESTANDO SULLA A1, MA NEL TRATTO FIRENZE Roma, CODE PER INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA E LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI POI SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E IL RACCORDO, E SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA, IL TUTTO ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #10-12-2019 -
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Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 20 : 30: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI ALLA CIRCOLazioNE SULLA PONTINA: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO; RACCORDO DOVE INVECE LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, MENTRE PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 19 : 45: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma – NETTUNO A CAUSA DI UN INCENDIO SUI BINARI TRA ANZIO E ANZIO COLONIA, AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE E’ SOSPESA TRA MARECHIARO E NETTUNO NELLE DUE DIREZIONI; PREVISTI BUS SOSTITUTIVI NELLA TRATTA INTERESSATA E VENIAMO AL TRAFFICO CHE RESTA INTENSO SUL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 19 : 15: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA, PROSEGUENDO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA DOVE LE CODE INIZIANO DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18 : 45: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE SI E’ CONCLUSO L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, RESTANO TUTTAVIA DISAGI, DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO, CON INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA NOMENTANA E APPIA; CI SPOSTIAMO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18 : 15: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA; INCIDENTE CHE PROVOCA RIPERCUSSIONI SULLA STESSA Roma FIUMICINO, CON CODE A PARTIRE DA VIALE ISACCO NEWTON FINO AL RACCORDO; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 17 : 45: Viabilità DEL 10 DICEMBRE 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E AURELIA; PROSEGUENDO IN INTERNA ULTERIORI CODE PER TRAFFICO INTENSO SONO PRESENTI TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E APPIA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA ...
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