Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMassimoera raggiante quando firmò la lista che lo legava al’98. Lui,se doc, avrebbe rappresentato la sua comunità su tutti i campi della regione. Patti chiari ed amicizia lunga: nessuna promessa di titolarità, quel ruolo da dodicesimo che gli andava più che bene, almeno sulla carta. Poi magari il campo avrebbe detto altro. E lui quel campo non lo ha mai visto, da ieriha ufficialmente concluso la sua avventura alla corte della compagine di Antonello Mauro passando al Real Puglianello in seconda categoria. Nelle sue parole c’è amarezza per non aver avuto la possibilità di esordire con i colori del suo paese con tanto di stilettata alla societàse, al tecnico ed al preparatore dei portieri: “E’ stata una cosa brutta perchè è mancato il rispetto per la persona, non per il giocatore. Conosco ...

anteprima24 : ** #Venditti le 'canta' al Ponte '98: 'Trattato malissimo nel mio paese' ** - commentigratis : @JackSegantini @franceinfo In Italia abbiamo da quaranta anni Venditti che canta 'non morire di domenica...' - AleJustOne : RT @SerPippo: #MaledettiAmiciMiei #Venditti numero uno anche in questa puntata. Come canta la pubblicità lui nessuno fa! ?? ?? ?? -