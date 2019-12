Leggi la notizia su repubblica

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dieci giorni fa era stata inaugurata un'area verde a cura dell'associazione dedicata al fondatore del M5S, qualcuno l'ha sfregiata. Il: "Comprerò una nuovaogni volta che qualcuno la vorrà imbrattare o vandalizzare"

Notiziedi_it : Vandalizzata a Milano la targa del giardino per Gianroberto Casaleggio, il figlio Davide: “Codardi, la rimetteremo”… - cronaca_news : Vandalizzata a Milano la targa del giardino per Gianroberto Casaleggio, il figlio Davide: 'Codardi, la rimetteremo'… - milano24 : Vandalizzata a Milano la targa del giardino per Gianroberto Casaleggio, il figlio Davide: 'Codardi, la rimetteremo'… -