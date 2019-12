Valentino Rossi sullo scambio alla guida con Hamilton | “Grip della W10 impressionante

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Emozioni e divertimento: sono questi gli ingredienti dell’ormai nototra Lewis. Il “Dottore” nell’abitacoloMercedes e il sei volte iridato in sellaYamaha hanno girato sul circuito di Valencia (Spagna), mettendosiprova e trascorrendo una piacevole giornata. Un evento che si è venuto a creare per esigenze di sponsor, ma che indubbiamente ha dato modo a Lewis ed adi comprendere alcuni aspetti delle due e delle quattro ruote. In questo senso, il centauro di Tavullia si è detto soddisfatto dell’esperienza, evidenziando le differenze evidenti nel portare a limite una moto e una F1, specialmente negli aspetti relativifrenata e all’accelerazione: “Posso definirla in assoluto una straordinaria esperienza indimenticabile che ricorderò per sempre. Io e Lewis siamo stati ...

