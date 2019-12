Utenti telefonici | attenti alle penali che non dovete pagare

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ci sono molti buoni motivi per parlare male delle piattaforme, a partire dalla questione fiscale. Però una delle principali ragioni di successo di realtà molto diverse tra loro come Amazon, Booking, Netflix o Just Eat (per citarne alcune) è il rapporto con il cliente. Forse sono stato particolarmente fortunato io, ma i colossi digital first sembrano avere nel proprio Dna un’attenzione al servizio che molte aziende tradizionali non hanno. Non è solo una questione di tecnologia. Un hotel prenotato e già pagato mi ha scritto dicendomi che non poteva ospitarmi e un’email a Booking ha risolto il problema. Mi è capitato di sbagliare un acquisto su Amazon e sono stato immediatamente risarcito. Con Just Eat ho chiesto di anticipare una consegna e sono stato accontentato. Netflix, nonostante abbia tutti i miei dati, non mi chiama ...

marbonacc : Negli ultimi giorni abbiamo avuto numerose segnalazioni da parte di utenti che ricevono chiamate da numeri telefoni… - bitcityit : Polizia Postale: attenzione alle Ping Calls: In forte aumento gli utenti che si vedono svuotare il conto telefonico… - Anninosub57 : @FASTWEB salve, con la delibera n2697197cons gli operatori telefonici devono compensare gli utenti per la fatturazi… -