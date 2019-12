Urgente – Ecco il testo che sarà posto in votazione alle Camere sul Mes

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Con l’accordo raggiunto nella notte nel M5s, ildella risoluzione del Mes affronta il voto di Camera e Senato, dove il presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustrerà i punti sui quali il governo si impegnerà a discutere al prossimo Consiglio europeo.cosa prevede ilchevotato dal Parlamento: Il Senato – la Camera dei Deputati,premesso che:nel prossimo Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno importanti questioni, in particolare: la strategia a lungo termine dell’UE in materia di cambiamenti climatici; il bilancio a lungo termine dell’UE (Quadro finanziario pluriennale – QFP 2021-2027); l’Unione economica e monetaria. L’agenda dei lavori potrà inoltre affrontare questioni specifiche in materia di relazioni esterne alla luce degli sviluppi del panorama internazionale e ...

EnricoGallicani : RT @bancaetica: La dispersione nell’ambiente di enormi quantità di plastica è un problema ambientale urgente, ecco perché incontri, laborat… -