“Uno stadio vuoto contro il Benevento” | la protesta dei tifosi del Livorno

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– La situazione di classifica mortificante della squadra, ultima con soli 11 punti, ha spinto idela diffondere un duro comunicato in vista della sfida con il Benevento, in programma sabato alle ore 18 alloArmando Picchi. Dopo le parole dell’amministratore delegato del, Roberto Spinelli, che aveva criticato aspramente l’atteggiamento del pubblico amaranto in diretta televisiva, è arrivata la risposta della curva Nord, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: “Se mai potesse avere ancora un briciolo di margine la gestione Spinelli ha davvero raschiato il barile della decenza a. Le compulsive scelte, i continui rovesciamenti di fronte, prendere e dare via Diamanti, accusare i dirigenti di voler fare da soli quando tutti sanno che gli Spinelli decidono sempre da soli, quindi ...

