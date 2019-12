UNICEF | 116 milioni di bimbi non registrati alla nascita | uno su 4 “invisibile”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Secondo un nuovo report diffuso oggi dall’in occasione del 73° anniversario dsua, il numero di bambini le cui nascite sono state ufficialmente registrate è aumentato significativamente in tutto il mondo, anche se 166di bambini sotto i 5 anni, ovvero 1 bambino su 4, restano non. “Registrareogni bambino entro il 2030: siamo sulla strada giusta?” (Birthon for every child by 2030: are we on track?) analizza i dati di 174 Paesi e mostra che la percentuale di bambini sotto i 5 annia livello globale è aumentata circa del 20% in 10 anni – dal 63% al 75%. “Abbiamo fatto tanta strada ma ancora troppi bambini non vengono. Un bambino non registratoè invisibile – non esiste per il governo o la legge. Senza prove che ne attestino l’identità, i bambini ...

