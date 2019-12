Una Vita | anticipazioni spagnole | Rosina cercata da due strani uomini

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tanti i cambiamenti nella soap Unadopo il salto temporale di dieci anni successivo alla morte di Celia.resterà uno dei personaggi principali, mentre Samuel, dopo essere stato lontano dal quartierino per molto tempo, farà il suo ritorno con una nuova moglie. La moglie di Liberto finirà nei guai e tremerà quando verrà … L'articolo Unada dueproviene da KontroKultura.

La7tv : #tagada #Prescrizione, Gherardo Colombo: 'Non è giusto permettere che una persona rimanga sotto processo per tutta… - Mov5Stelle : Non si può mettere in pericolo la vita delle persone. Come sono entrati i #Benetton nella gestione delle… - davidefaraone : Fateci capire bene: la procura di Firenze è diventata una variabile della vita politica italiana? A sentire le grav… -