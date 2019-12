UNA VITA | anticipazioni puntata di giovedì 12 e venerdì 13 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)895 di Unadi12 e13: Batan minaccia un suo intervento di persona e spinge Samuel ad allontanare Lucia da padre Telmo… Susana ha intenzione di vendere la sartoria, in modo da ripagare coloro che lo ricattano… Felipe e Samuel, infastiditi, esprimono a Lucia tutto il loro disappunto per il suo prestito agli sfollati dell’Hoyo… Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo UNAdi12 e13su Tv Soap.

La7tv : #tagada #Prescrizione, Gherardo Colombo: 'Non è giusto permettere che una persona rimanga sotto processo per tutta… - Pontifex_it : Oggi nel mondo tanti cristiani sono perseguitati e danno la vita per la propria fede. Il martirio è l’aria della vi… - LauraPausini : Ah, come una danza ormai La vita avanza e poi si prende un po' di noi E va come un oceano che Lascia davanti a m… -