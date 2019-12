Una misteriosa fonte di energia nel cuore della Via Lattea

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) NelViasi nasconde unadisotto forma di un eccesso di raggi gamma. Taleè stata catturata dal telescopio spaziale FermiNasa, anche se la sua origine è ancora sconosciuta: per gli astrofisici potrebbe essere legata alla inafferrabile materia oscura, che forma circa un quarto dell’universo e che gli scienziati cercano da anni di stanare. Lo rivelano i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Physical Review Letters (Prl) dal gruppo del Massachusetts Institute of Technology (Mit), coordinato da Rebecca Leane e Tracy Slatyer. L’eccesso di raggi gamma, tra i fenomeni più energetici del cosmo, proviene da una regione sferica, che si estende per circa 5.000 anni luce in ogni direzione a partire dal centroVia. L’ipotesi di partenza, elaborata nel 2015 dallo stesso gruppo del Mit insieme ai ...

