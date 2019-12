Una fattura inguaia Conte

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alessandro Sallusti Diceva di aver lavorato gratis col suo esaminatore, ma "le Iene" lo sbugiardano Sarebbe bello che il premiersmentisse categoricamente, non alle Iene (nel senso dei bravi giornalisti del famoso programma televisivo) ma in Parlamento, di aver mai avuto rapporti di lavoro con il professor Alpa, suo esaminatore al concorso per diventare professore universitario. Perché un conto è mentire a dei cronisti (cosa di suo già non bella), altra sarebbe mentire agli italiani nella sede che li rappresenta tutti. Lo diciamo perché la nuova documentazione del caso in questione esibita dalle Iene aumenta i dubbi sulla regolarità di quell'esame (non si può farsi giudicare da un socio in affari) e quindi sulla possibilità di avere a che fare con un premier bugiardo. Di suo, mi sembra che Giuseppenon abbia intenzione di fare questo passo. Né mi sembra che i ...

