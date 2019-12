UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 12 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)5394 di Unalin onda12: Alberto Palladini (Maurizio Aiello) inizia a sentirsi in seria difficoltà, intanto Angela (Claudia Ruffo) insiste affinché Clara (Imma Pirone) denunci l’uomo… Arriva il fatidico giorno dell’udienza per il patteggiamento: Diego (Francesco Vitiello) appare decisamente intenzionato a lasciarsi tutto alle spalle, ma è in procinto di fare un incontro inatteso… Serena (Miriam Candurro) è in pensiero perché non ha ancora ricevuto alcuna prenotazione nel suo b&b… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNALdi12su Tv Soap.

