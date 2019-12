Un Posto al Sole | anticipazioni dal 16 al 20 dicembre

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le puntate di Unalche andranno in onda dal 16 al 20saranno ricche di fatti e imprevisti che vedranno protagonisti gli storici volti della ficton Rai più amata di sempre. UnalTante le novità in serbo per i protagonisti di Unalnelle prossime puntate della soap: mentre Diego non accetterà il patteggiamento in tribunale, Aldo proverà a fare di tutto pur di incastrarlo e far sì che la colpa non ricada su suo figlio, Jacopo, e del resto aveva già provato a comprare il suo silenzio offrendogli del denaro, proposta rifiutata da Diego. Della denaro intanto anche Patrizio è stato messo al corrente da Aldo, mentre Raffaele ha capito che i suoi due figli gli stiano nascondendo qualcosa. Clara intanto si deciderà a denunciare Alberto anche su consiglio di Angela e Susanna, ma l’uomo inizierà ad attuare una strategia per difendersi ...

RespSocialeRai : Fino al #25dicembre #RaccoltaFondi della Comunità di Sant'Egidio @santegidionews per accogliere a #natale2019 migli… - napoliforever89 : @MaielloInside @ZeusMega @Ginko_21 Veramente lo scritto uno ieri ????,comunque vedo in replica un posto al sole perch… - mrjaco83 : Patetici personaggetti in cerca di un nuovo posto al sole (e di nuovi politicanti cui lisciare il pelo e spammare l… -