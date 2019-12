Un posto al sole anticipazioni 12 dicembre 2019 | Alberto teme che Clara si lasci

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nella puntata di Unalin onda giovedì 12su Rai3,capisce che il suo coinvolgimento conrischia di inchiodarlo:. Unaltorna mercoledì 12su Rai3 alle 20:45 e lesono foriere di prossime sventure per, cheorae Angela più di ogni altra cosa.comincia a sentirsi franare il terreno sotto i piedi, Angela insiste perchélo denunci. È il giorno dell'udienza per il patteggiamento e Diego sembra ormai deciso aarsi tutto alle spalle, ma sta per fare un incontro inaspettato. Serena è preoccupata perché non ha ancora ricevuto nessuna prenotazione nel suo B&B. L'appuntamento con la nuova puntata di Unalè per domani, ...

