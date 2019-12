Un papà non può pagare le bollette | sconosciuto salda l' arretrato

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio Ad unresidente nel padovano è stata interrotta la fornitura di luce e gas per un insoluto da 600 euro. Disperato, l'uomo ha chiesto invano una rateizzazione. Ma un benefattorehato l'Un lavoro instabile e non remunerato abbastanza da poter soddisfare adeguatamente le esigenze di quattro figli senza mancare uno standard di vita dignitoso. E poi, leda. Tante, troppe. Così, nell'inferno di una routine quotidiana – quella che potrebbe essere di una famiglia qualunque – unsi è visto staccare la fornitura domestica di luce e gas per uninsoluto. Disperato, l'uomo ha provato a contrattare invano una rateizzazione dell'importo con l'ufficio riscossione della compagnia. Ma un ignaro benefattore ha provveduto are il debito al suo posto. Una storia a lieto fine, di quelle che colpiscono dritto al ...

