Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 16 | 10

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio L’Italia non ha nulla da temere Anche perché il tuo debito è pienamente sostenibile come dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali così il premier Conte nell’informativa la camera revisione del trattato non apporta modifiche sostanziali e quello già esistente non introduce ed è nostra ferma intenzione che questo non accada alcun automatismo nella ristrutturazione del debito di uno Stato chi vuole l’Italia fuori dall’euro il premier conferma che in caso di attivazione Del Mes il Parlamento tra coinvolto Di Maio saluta l’accordo di maggioranza con una logica di pacchetto ma aggiunge che sulla promozione della riforma finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non si approva niente è stato individuato è fermato ...

