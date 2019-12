Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio Intesa nella notte sul raccordo intorno alle 2:30 fanno sapere punti del MoVimento 5 Stelle è confermata spiegano la logica del pacchetto siamo soddisfatti per la risoluzione di maggioranza che prevede modifiche richieste dal Movimento oggi la prova in aula sia alla camera che al Senato con informativa del premier Giuseppe Conte si parte da Montecitorio Intanto le stesse Fonti del MoVimento 5 Stelle precisano che la logica di pacchetto è stata con ci sarà un nuovo round in Parlamento a gennaio Prima del prossimo eurogruppo le stesse fonti garantiscono che ci sarà il pieno coinvolgimento del parlamento prima dei prossimi passi ogni decisione Verrà presa ascoltando le camere non firmeremo nulla Io riprendo in mattinata in commissione anche l’esame della legge di bilancio tra le ...

OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - 24h_Tecnologia : Windows 10 20H1, build 19041 per gli Insider. Ricerche rapide anche in italiano: Si tratta di link a ricerche che g… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 12:10: romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati… -