Ultime Notizie Roma del 11-12-2019 ore 11 | 10

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio anticipiamo la pagina sportiva Il Napoli ha esonerato Carlo Ancelotti dopo il 40 al genc che ai partenopei valsa la qualificazione agli ottavi di Champions è arrivata la comunicazione della società Un Tweet ha sancito un divorzio che era nell’aria da qualche tempo per la sostituzione in poi cioè Gennaro Gattuso blitz della polizia contro gli ultras granata appartenenti agli hooligans di Torino gli uomini della Digos hanno notificato il Daspo a tutti e 75 i membri del gruppo 71 dei quali sono stati denunciati per diversi reati tra i quali violenza privata aggravata rissa violenza e lesioni nei confronti di incaricato di pubblico servizio sono invece oltre 500 le sanzioni amministrative applicate per violazione del regolamento dello stadio per un importo superiore agli ...

