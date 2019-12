Ue | presentato il ‘Green Deal’ Von der Leyen | “E’ il nostro uomo sulla luna”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ue,il ‘Green Deal’. La presidente von der: “Illuna. Servono investimenti aggiuntivi da 260 miliardi annui”. BRUXELLES (BELGIO) – Ue,il ‘Green Deal’. A Bruxelles la nuova commissione ha dato vita alla tabella di marcia per rendere più sostenibile l’economia europea. Obiettivo? Arrivare al 2050 senza emissioni nette. “Vogliamo trasformare – ha detto la presidente von de– i problemi ambientali e climatici in opportunità“. Un piano che è stato definito “illuna“. “Dobbiamo fare in modo – ha precisato l’erede di Juncker – che nessuno sia lasciato indietro. Quindi se questa transizione funzionerà per tutti sarà la strada giusta, altrimenti dovremo cambiare percorso“. Il piano della Commissione ...

