Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– Ilche non ha dedicato un messaggio all’indirizzo die fanno giustamente notare i colleghi di, ci sarebbe un giocatore (tra i veterani) che non haCarlo. Un episodio piuttosto singolare, ma che forse è un po’ la cartina al tornasole dell’aria che si respirava nello spogliatoio. Stiamo inevitabilmente parlando di Dries Mertens, che il giorno prima dell’esonero del tecnico di Reggiolo (nonchè vigilia del match contro il Genk) figurava sorridente con lui durante l’allenamento. Un paradosso forse, ma nemmeno troppo. Spesso e volentieri il belga si è reso protagonista di espressioni che nascondevano la realtà. L'articolo– Ilche non hasuiCalciomercato Napoli.

CalcioMercatoNA : TUTTONAPOLI - Il veterano che non ha salutato Ancelotti sui social - tuttonapoli : C'è un veterano (su tutti) che non ha salutato Ancelotti sui social -