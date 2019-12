Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Oltre che dalle impetuose raffiche di gelido vento del nord, una parte di Salerno stamattina è stata svegliata dal frastuono dei martelli pneumatici: è infatti iniziato di buon’ora l’abbattimento del diaframma, il vecchiodi piazza Falcone e Borsellino che divide(va) via Volpe, via Diaz e via Nizza dalla nascente piazza delEst, oramai quasi del tutto pavimentata ed arredata anche con i corpi dell’illuminazione. Ovviamente il cantiere è operativo e la piazza non è aperta al pubblico ma si tratta, purtuttavia, di un significativo passo in avanti nella costruzione di un’opera strategica per il traffico nel quadrante centralecittà. L'articoloest,il) proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Trincerone est, abbattuto il muro della ferrovia (VIDEO) ** -