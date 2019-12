Treofan | salta convocazione al Mise di dicembre | esplode rabbia lavoratori

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) –, delusione e disperazione: sono le sensazioni con le quali, all’interno dello stabilimentodi Battipaglia, è stata accolta la notizia che non ci sarà il tavolo ministeriale promesso per il mese di, così come si legge dal verbale dell’ultima seduta. Sulla pagina Facebook dei dipendenti che sono in cassa integrazione e lavorano per pochissime ore al mese solo come sorveglianza del sito industriale si è scatenata la dura reazione deiche scrivono:”Forse non è solo Jindal Films a fare l’indiano!”. Il 29 Ottobre, nell’ultimo tavolo ministeriale, ricordano i dipendenti dell’industria rilevata dalla multinazionale indiana e poi chiusa, il vice capo di Gabinetto delaveva sottolineato l’esigenza di ricevere risposte chiare e concrete in merito alla reindustrializzazione del sito di Battipaglia. ...

