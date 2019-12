Transessualità | un' analisi del fenomeno

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Vediamo nel dettaglio cosa significa transessuale, trangender, M to F, F to M e quali sono i numeri dellain Italia e nel mondo. In quali stati europei è necessaria la sterilizzazione per il cambio ufficiale di sesso sui documenti? Quali sono i numeri della discriminazione nei confronti delle persone transessuali? di Francesca Zanni Il 27 novembre è uscito nelle sale italiane il film Nati 2 volte, diretto da Pierluigi di Lallo. Il film racconta la storia di una (...) - Società / Sessualità, , LGBT, Transgender,, Identità di genere

