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Traffico Roma del 11-12-2019 ore 19 | 00

Traffico Roma del 11-12-2019 ore 19 | 00 BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI, PER Traffico E PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE, SULLA ...

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Traffico Roma del 11-12-2019 ore 19:00 (Di mercoledì 11 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI, PER Traffico E PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,  CODE TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI PER Traffico TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA VIA APPIA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, CONTINUA IL Traffico IN USCITA DALLA CITTÀ, DALLA TANGENZIALE EST FINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA COLLI DELLA FARNESINA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. SULLA TANGENZIALE EST, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA VIA DELLE VALLI E IL BIVIO A24, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN PROSSIMITÀ DEL PORTUENSE, DISAGI AL Traffico PER UN INCIDENTE SU VIA DELLA MAGLIANA, ALTEZZA VIA DELLE IDROVORE DELLA MAGLIANA. PRUDENZA, PER LA STESSA CAUSA NEL QUARTIERE AFRICANO, SU VIALE SOMALIA, VICINO VIA PIETRO MASCAGNI. CODE ...
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twitterromadailynews : Traffico Roma del 11-12-2019 ore 19:00: BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI, PER… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-12-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 18:56 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -

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