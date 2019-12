Traffico Roma del 11-12-2019 ore 18 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI, PERE PER UN INCIDENTE, SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA, UN NUOVO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO POSSIBILI RALLENTAMENTI PERTRA LA DIRAMAZIONENORD E LA VIA APPIA. SEMPRE TRAFFICATO, SENZA DISAGI DI RILIEVO, IL PERCORSO CITTADINO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO FILE SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE,INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA SALARIA E IL BIVIO PER LA A24, MENTRE, IN DIREZIONE STADIO, TRAFFICATO IL TRATTO TRA VIA TIBURTINA E VIALE TOR DI QUINTO. ANCORA VERSO L’OLIMPICO, INCOLONNAMENTI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E SU VIA PINETA SACCHETTI, VERSO VIA BOCCEA. IN USCITA DALLA CITTà, RISOLTO L’INCIDENTE SULLA ...

