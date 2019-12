Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE HA RALLENTATO MAGGIORMENTE IL, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA ESTERNA. GUIDANDO INVECE SULL’INTERNA, ILÈ AUMENTATO, RISPETTO A UN’ORA FA, TRA CASSIA BIS E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI SENZA PARTICOLARI DISAGI, DA PORTONACCIO FINO AL GRA. FILE SU VIA DEL FORO ITALICO, ANCHE PER UN INCIDENTE GIÀ SEGNALATO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI. SULLA STESSA DIREZIONE, CONSUETOINTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER LA A24, MENTRE, IN DIREZIONE STADIO, TRAFFICATO IL TRATTO TRA VIA TIBURTINA E VIALE TOR DI QUINTO. SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, ULTERIORI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA IL GRA E VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA. PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE, MAGGIORI DISAGI SU VIA ...

muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: rallentamenti per traffico intenso tra #Firenze Sud e #Incisa-#Reggello #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ?? Code per traffico intenso sul bivio A1/A11 provenendo da Roma in direzione #Pisa #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-12-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -