Traffico Roma del 11-12-2019 ore 17 | 00

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE,INTENSO E RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. PRUDENZA ANCHE PER UN INCIDENTE DOPO LA GALLERIA APPIA; GUIDANDO SUL TRATTO INTERNO, SPOSTAMENTI MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. ANCHE SU QUESTO TRATTO, C’è UN INCIDENTE TRA PONTINA E OSTIENSE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI SENZA PARTICOLARI DISAGI, DA PORTONACCIO FINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO SI VIAGGIA IN CODA PERE PER UN INCIDENTE, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE, CONSUETOINTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER LA A24, MENTRE, IN DIREZIONE STADIO, TRAFFICATO IL TRATTO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE TOR DI QUINTO. PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE UN INCIDENTE HA ...

