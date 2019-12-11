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Traffico Roma del 11-12-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 11-12-2019 ore 17 | 00 BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ...

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Traffico Roma del 11-12-2019 ore 17:00 (Di mercoledì 11 dicembre 2019) BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA CARREGGIATA ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. PRUDENZA ANCHE PER UN INCIDENTE DOPO LA GALLERIA APPIA; GUIDANDO SUL TRATTO INTERNO, SPOSTAMENTI MAGGIORMENTE CONCENTRATI TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. ANCHE SU QUESTO TRATTO, C’è UN INCIDENTE TRA PONTINA E OSTIENSE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI SENZA PARTICOLARI DISAGI, DA PORTONACCIO FINO AL GRA. SU VIA DEL FORO ITALICO SI VIAGGIA IN CODA PER Traffico E PER UN INCIDENTE, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; SULLA STESSA DIREZIONE, CONSUETO Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E IL BIVIO PER LA A24, MENTRE, IN DIREZIONE STADIO, TRAFFICATO IL TRATTO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE TOR DI QUINTO. PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE UN INCIDENTE HA ...
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