Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. POSSIBILI RALLENTAMENTI PERINTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATE ESTERNA, TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, SENZA PARTICOLARI DISAGI, SUL PERCORSO URBANO DELLA-TERAMO, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO AL BIVIO DEL GRA. TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO, VERSO SAN GIOVANNI, TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA. E SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ, CODE PERE LAVORI, TRA VILLA SPADA E PRATI FISCALI. NEL QUARTIERE AURELIO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA LEONE XIII, VERSO VIA GREGORIO VII. PER LO STESSO MOTIVO PRESTARE ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DI SETTECAMINI, SU VIA MARCO SIMONE, ALTEZZA VIA TIBURTINA. CODE A TRATTI, A CAUSA DEI CANTIERI, SULLA CASSIA BIS, TRA VIA DI SANTA CORNELIA E FORMELLO, VERSO LE RUGHE. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SUE TRASPORTO ...

LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico tra Corso di Francia e Viale della Moschea > Via Salaria #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -