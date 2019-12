Traffico Roma del 11-12-2019 ore 09 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) SUL percorso URBANO DELL’A24 code a tratti DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST verso il centro, ma anche da tor cervara al gra in uscita dalla città; proseguendo sulla TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI a tratti sino all via salaria. su via del foro italico, in direzione san giovanni, code per incidente dalla galleria giovanni xxiii all’uscita per via dei campi sportivi. SUL GRA, IN CARREGGIATA esterna, incidente all’altezza dello svincolo di ciampino : ci sono incolonnamenti a partire dallafiumicino; incolonnamenti conseguenti anche in carreggiata INTERNA dalla prenestina all’ AppiA. di nuovo sulla carreggiaTa esterna SI RALLENTA per ilTRA prenestina e tiburtina e tra salaria e trionfale, mentre in interna code a tratti dalla cassia bis alla nomentana. nella zona di ostia antica incidente grave su Via Cardinal Cybo: la strada è temporaneamente chiusa ...

