Traffico Roma del 11-12-2019 ore 07:30 (Di mercoledì 11 dicembre 2019) TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, TUTTO SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTÀ. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, INCOLONNAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. A Roma SUD CODE SULLA PONTINA DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI DECIMA, SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA, E SU VIA Cristoforo COLOMBO DALL’INFERNETTO A VIA DI MALAFEDE. PER AVERE AGGIORNAMENTI ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 11-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Roma - Coda Complanare Tratto Urbano A24 Coda di 3 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Fine Complanare per Traffico Congesti... -
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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 20 : 00: MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RESTANO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA Traffico IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA IN DIREZION DEL GRA, QUINDI IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA NELLE DUE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 19 : 30: Traffico SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE E RALLENTAMENTI, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA Roma FIUMICINO E AURELIA E ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, NOMENTANA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 19 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROA FIUMICINO E AURELIA E PER IL SOLO Traffico, ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, BUFALOTTA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA FIORENTINI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROA FIUMICINO E AURELIA E PER IL SOLO Traffico, ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, BUFALOTTA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA FIORENTINI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18 : 00: Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA TOR CERVARA AL GRA, IN USCITA DA Roma AL PINCIANO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIA ULISSE ALDROVANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA SACCHETTI Traffico RALLENTATO PER UN’ ALTRO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17 : 30: Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO AL GRA, IN USCITA DA Roma AL PINCIANO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIA ULISSE ALDROVANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA SACCHETTI Traffico RALLENTATO PER ...
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