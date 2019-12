Toyota - Debutto a gennaio per la GR Yaris - VIDEO (Di mercoledì 11 dicembre 2019) La Toyota ha scelto il Tokyo Auto Salon per presentare la GR Yaris. La vettura, nata sull'esperienza maturata nel WRC, doveva essere svelata in occasione del Rally d'Australia, ma l'annullamento della gara del mondiale ha fatto posticipare il reveal al prossimo mese di gennaio. Non sappiamo, per il momento, se il modello servirà da base per la nuova vettura da competizione. A collaudarla c'è Akio Toyoda. La Toyota GR Yaris è basata sulla quarta generazione della vettura appena presentata. La sigla GR sta per "Gazoo Racing", nome del team ufficiale della Casa giapponese, ed è già stata utilizzata in precedenza per la Supra. Il prototipo della compatta sportiva è stato collaudato dal presidente Akio Toyoda, ripreso in un breve VIDEO nel quale la Yaris è impegnata in una partenza su sterrato che mette in evidenza la presenza della trazione integrale.Trazione integrale derivata ...

