Tours-Perugia oggi | orario d’inizio e come vederla in tv | Champions League volley

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)torna in campo(11 Dicembre) alle ore 20.00 per sfidare ilin un match valido per la seconda giornata di2019-2020 dimaschile. I Block Devils vanno a caccia di una nuova vittoria nella massima competizione continentale dopo aver superato il Benfica Lisbona all’esordio per 3-1. La squadra guidata da coach Vital Heynen ha riposato nello scorso fine settimana e ha potuto preparare al meglio la trasferta in terra francese.si affideràsempre alle stelle Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic per portare a casa una vittoria che avvicinerebbe la qualificazione ai quarti di finale, che inè riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate. Seguiin diretta streaming su DAZN Tra le due squadre ci sono quattro precedenti che hanno visto sempre vincente la squadra Umbra. I ...

