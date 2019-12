Torino | lo circondano e tentano di amputargli il braccio col machete | sospetti sui

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lavinia Greci La vittima, un asiatico di circa 30 anni, è stata trasportata subito in ospedale. Si indaga sulla rete criminale al centro di un traffico internazionale dedito a far passere clandestini in Europa Prima lo avrebbero circondato, poi avrebbero tentato di tagliargli uncon un. È accaduto ieri sera, a, in via Cecchi 72, nel cuore del quartiere Aurora, dove un uomo di origini pachistane di 30 anni è stato accerchiato e poi aggredito con quell'arma che gli avrebbe provocato una ferita piuttost grave. Secondo quanto riportato da La Stampa, la vittima dopo l'attacco è stata trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco. L'aggressione nel cuore di una serata d'inverno, all'aperto. Praticamente chiunque avrebbe potuto osservare i dettagli e i volti dei membri della gang. L'identità degli aggressori Secondo quanto ricostruito, gli aggressori, fuggiti ...

