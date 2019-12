Torino, azzerato il gruppo ultrà: emessi Daspo per 500 anni [DETTAGLI] (Di mercoledì 11 dicembre 2019) La Polizia di Torino ha notificato 75 Daspo, con durata dai 4 ai 10 anni. Complessivamente i provvedimenti emessi, anche a sostenitori di altre squadre, ammontano a 500 anni. In particolare, sono stati colpiti “tutti” gli appartenenti al gruppo oltranzista dei “Torino Hooligans”; inoltre 71 ultrà sono stati denunciati per violenza privata, aggravata, travisamento, porto di strumenti atti a offendere, accensione e lancio di petardi, rissa nonché violenza e lesioni ad incaricato di pubblico servizio. Circa 500 le sanzioni amministrative adottate per violazioni del regolamento dello stadio per un totale di 80mila euro; sospesa inoltre la licenza di 3 locali pubblici abitualmente frequentati dalla frangia ultrà. I poliziotti della Digos di Torino hanno denunciato inoltre 32 ultras napoletani ed individuato 8 supporter interisti responsabili di condotte ...

