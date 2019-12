The New Pope | il trailer della serie tv in onda su Sky dal 10 gennaio 2020

Leggi la notizia su digital-news

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Pubblicato ildi THE NEW, lacreata e diretta dal Premio Oscar® PAOLO SORRENTINO con Jude Law e John Malkovich, attesa al debutto su Sky e NOW TV il 10. THE NEW, unaoriginale SKY-HBO-CANAL +, è prodotta da Lorenzo...

Agenzia_Ansa : In Vaticano è sfida diabolica tra Law e Malkovich - The New Pope di #Sorrentino, rilasciato il provocatorio trailer… - teatroallascala : Grande successo con 16 minuti di applausi per tutti i protagonisti di Tosca di Giacomo Puccini che ieri sera ha ina… - NetflixIT : Puntate di Natale che ti faranno dire “ehi ma quello non è uno speciale di Natale” ma che sono puntate di Natale.… -