The Lodge | trailer e poster del nuovo film di Severin Fiala e Veronika Franz

Leggi la notizia su nerdgate

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Eagle Pictures, tramite un comunicato stampa, annuncia l’uscita del primoufficiale di “The“, ildagli autori di Goodnight Mommy. Alla regia ci sono i due austriaciche firmano unthriller inquietante con un finale straordinario e inaspettato. Al centro della vicenda i piccoli Aidan e Mia (rispettivamente Jaeden Martell e Lia McHugh), fratello e sorella che, a seguito della scomparsa della madre, vivono insieme al padre Richard (Richard Armitage) e alla sua nuova compagna Grace (Riley Keough). Mentre stanno trascorrendo le vacanze di Natale in uno chalet di montagna, un impegno improvviso riporta l’uomo in città, creando così l‘occasione per la ragazza di familiarizzare con i figli. Ma una volta rimasti soli, per i tre avrà inizio un angosciante incubo. Nel cast il giovane attore Jaeden Lieberher, ...

Voto10 : Il trailer italiano ufficiale di The Lodge - caterita2008 : RT @cinematownit: #TheLodge, diretto da #VeronikaFranz e #SeverinFiala, è uno psichedelico film horror presentato al #TFF37. Ecco la nostra… - DrApocalypse : #TheLodge, trailer italiano del thriller natalizio a tinte horror -