Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) The, secondo le statistiche rivelate da, avrebbe già raggiunto26diin tutto il mondo: numeri fantastici che potrebbero essere confermati nei prossimi giorni. The, secondo quanto dichiarato da, ègiàda più di 20diin tutto il mondo nel corso dei primi sette giorni di presenza nel catalogo della piattaforma di streaming. Nella giornata di ieri il servizio ha diffuso le prime statistiche relative al film diretto da Martin Scorsese - tra i possibili vincitori agli Oscar 2020 - e Ted Sarandos sostiene che i dati sono relativi a chi ha ultimato la visione di almeno il 70% del film. Secondo le previsioni di, Thedovrebbe esserenei primi 28 giorni da almeno ...

Noovyis : (The Irishman, Netflix annuncia: è stato visto da oltre 26 milioni di utenti) Playhitmusic - - givanno : @Hooting_Viv @China5ki @el_gianluquinho Sì pare che la cineteca non lo abbia distributo doppiato, come The Irishman… - givanno : @Hooting_Viv @China5ki @el_gianluquinho Vabbè ci mancherebbe :) Solo non mi ricordavo se sia stato distribuito solo… -