Thanos | Donald Trump si paragona a lui su Twitter ma gli utenti sono perplessi VIDEO

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In unpubblicato su, lo staff dihato il Presidente degli USA ama glie ricordano cheè stato artefice di un genocidio.in undiffuso viadallo staff dell'attuale Presidente USA, ma, come è ovvio per chiunque conosca anche superficialmente il MCU, tantihanno fatto notare che forse non è proprio il paragone migliore. Pernon è un momento facile, con i Democratici all'attacco che, il 10 dicembre, hanno pubblicamente accusato l'attuale Presidente USA di abuso di potere e ostruzione del Congresso. E lui? Ha gridato alla caccia alle streghe e, sempre su, ha voluto mettere in chiaro che nulla potrà ostacolare la sua rielezione nel 2020. Per questo l'accountWar ...

