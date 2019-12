Tesla | la Gigafactory di Berlino produrrà mezzo milione di elettriche all’anno

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) A novembre l’amministratore delegato di, Elon Musk, aveva annunciato che la nuovadel marchio, la numero quattro, sorgerà nella Regione metropolitana di Brandeburgo, e più precisamente nella periferia est di. Su una superficie di circa 300 ettari, attualmente di proprietà statale ma di cui gli uomini di Musk stanno trattando l’acquisto con la commissione finanze del Brandeburgo, lo stabilimento dell’azienda californianadue modelli: la berlina Model 3 e lo sport utility Model Y. Come anticipato oggi dalla tedesca Bild, venuta in possesso di documenti inerenti il progetto, la capacità complessiva dell’impianto sarà di 500 mila vettureall’anno. Come riferito in precedenza da un’altra testata tedesca, il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, l’investimento diin questasarà di ...

