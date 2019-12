Terremoto nel Mediterraneo tra Campania e Calabria | scossa di 3 4

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Gli strumenti di rilevazione dell’INGV hanno rilevato nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre unadiin mare al largo del Cilento. Il sisma ha colpito la zona compresa tra le regioni dellae della Calabri e non è stato avvertito distintamente dalla popolazione a causa dell’elevata profondità. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, inoltre, laha avuto magnitudo pari a 3.4. I sistemi hanno rilevato movimento tellurico intorno alle ore 16:29 con epicentro a Camerota (SA) e ipocentro a oltre 333 km di profondità. DATI #RIVISTI #ML 3.4 ore 16:29 IT del 11-12-2019, Tirreno Meridionale (MARE) Prof=333Km #INGV 23580451 https://t.co/wCNWBa5tr7 — INGVterremoti (@INGVterremoti) 11 dicembre 2019 Cilento,in mare Unadiin mare di magnitudo 3.4 ha colpito la zona compresa tra la ...

Viminale : ??055.2761444 Attiva una linea dedicata per segnalazioni ed informazioni sul #terremoto in #BarberinonelMugello.… - RaiNews : #Terremoto Le scosse in corso sono più vicine alla faglia attivata nel 1542 che a quella che causò il sisma del 191… - Agenzia_Ansa : Nuove scosse di #terremoto nel #Mugello, la più forte di magnitudo 4.5 #ANSA -