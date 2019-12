Tennis | perde 6-0 6-0 senza fare nemmeno un punto

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)6-0 6-0unHa dell’incredibile quello che è successo al torneo ITF M15 Qatar dia Doha, dove il thailandese Krittin Koaykul ha sconfitto l’ucraino Artem Bahmet per 6-0 6-0concedere un. LEGGI ANCHE: Basket: bene le italiane impegnate in Champions League e Eurocup: peggior sconfitta nella storia di questo sport o mossa studiata? In questo periodo di pre-season dove i big sono a riposo, vanno in scena una serie di tornei minori come l’ITF che si sta disputando a Doha in queste settimane. Nelle partite di qualificazione al tabellone principale è andato in scena uno dei match più surreali della storia di questo sport: il Thailandese Krittin Koaykul (numero 1367 nella classifica ATP) ha battuto in 22 minuti l’ucraino Artem Bahmet per 6-0 6-0. Purtroppo per l’atleta asiatico la ...

SuperTennisTv : ?? 22 minuti ?? 6-0 6-0 Il primo giorno di lezione sul campo da #tennis? No, le qualificazioni di un Future a Doh… - giuseppespaki : @jeschiralli Quando si vince si vince in 11 quando si perde pure, non é il tennis... - wwwSPORTit : VIDEO – Doha, perde 6-0, 6-0 senza fare un punto: dubbi sulla peggiore sconfitta nella storia del tennis… -