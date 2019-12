Televisione in lutto La famosa serie perde un volto molto amato | l’attore morto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Èmartedì 10 dicembre in Texas Philip McKeon, l’attore conosciuto dai telespettatori per aver interpretato il ruolo di Tommy Hyatt nella sitcom di successo ‘Alice’. L’annuncio della scomparsa, dopo una lunga malattia (al momento non precisata), è stato dato da un portavoce della famiglia, Jeff Ballard, a “The Hollywood Reporter”. Philip McKeon era il fratello maggiore dell’attrice Nancy McKeon,per aver interpretato il ruolo di Jo nella sitcom ‘L’albero delle mele’. “Siamo tutti con il cuore spezzato e devastato dalla morte di Phil”, ha spiegato Jeff Ballard nella nota diramata poco dopo il decesso dell’attore. “Il suo meraviglioso senso dell’umorismo, la sua gentilezza e la sua lealtà saranno ricordati da tutti coloro che lo hanno incrociato durante la sua vita”, ha consluso il ...

