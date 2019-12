Telethon - 30 anni insieme | conferenza stampa con Antonella Clerici

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sta per iniziare a Roma la presentazione di 30, la maratona televisiva di Fondazione Telethon che andrà in onda sulle reti Rai dal 14 al 21 dicembre. Si tratta, appunto, della trentesima edizione, con l'immutato obiettivo di dare voce ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia genetica rara La maratona si aprirà sabato 14 dicembre, in prima serata su Rai1, con Festa di Natale all'Auditorium della Rai; a chiuderla una puntata speciale de I Soliti Ignoti condotta da Amadeus, in onda il 21 dicembre.

Raiofficialnews : 30 anni insieme: torna la maratona televisiva di @Telethonitalia sulle reti #Rai. Dal #14dicembre al #21dicembre ri… - Telethonitalia : maratona Telethon sulle reti @Raiofficialnews #30anni insieme! dal 14 al 21 dicembre. Il Presidente @MarcelloFoa :… - NicolaFloris1 : RT @Raiofficialnews: 30 anni insieme: torna la maratona televisiva di @Telethonitalia sulle reti #Rai. Dal #14dicembre al #21dicembre rispo… -