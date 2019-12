Telese | il Comune dona alla Croce Rossa un nuovo defibrillatore

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoTerme (Bn) – Venerdì 13 dicembre, alle ore 18.30, presso ildiTerme saràtoItaliana un. Ad annunciarlo è l’Assessore Teresa Teta che sottolinea come “ogni giorno in Italia, sono circa 160 le persone che vengono colpite improvvisamente da attacco cardiaco: si tratta di persone sane di tutte le età, dagli adulti, fino ai giovani e ai bambini. In questi casi, la presenza e il buon uso di unaumentano del 30% le possibilità di sopravvivenza. Per questo con il Sindaco Carofano abbiamo deciso direunper fare sempre più diTerme una città cardio-protetta e per alimentare la cultura del primo soccorso, aumentando al contempo il grado di sicurezza dei cittadini”. L'articolo, ilun...

