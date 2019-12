Teatro Romano | al via i tirocini presso il Polo Museale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Stamattina, 11 dicembre 2019, gli studenti Annio De Gennaro e Liliana De Marco – iscritti al III° anno del Corso di Laurea in Mediazione Linguistica dell’Istituto Universitario per Mediatori Linguistici “SSML Internazionale – accompagnati dalla prof.ssa Michela Renna, docente di Traduzione Specialista Inglese, sono stati accolti dal Direttore Ferdinando Creta per avviare il loroo curriculareildella Campania –di Benevento. I tirocinanti saranno impegnati nei prossimi mesi nelle attività di accoglienza, assistenza linguistica ed ausilio ai turisti stranieri che giungeranno in visitail prestigioso sito archeologico sannita. In particolare, parte integrante delo di De Gennaro sarà costituito dalla traduzione dalla lingua italiana ...

