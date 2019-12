Taylor Mega svela quanto guadagna con Instagram | “Migliaia di dollari”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)rivela: “Guadagno fino a 8 mila dollari conè una delle influencer più famose del piccolo schermo. Il suo profilovanta milioni di seguaci e lei non ha mai nascosto che il web rappresenta la sua fonte di guadagno principale. Mal’ex di Flavio Briatore con i social? Il mistero è prestoto sulle pagine del settimanale Chi. La rivista hato ai propri lettori: quasi 8 mila dollari a post. D’altrondenon ha mai fatto mistero delle cifre da capogirote grazie ai social ed ha ammesso lei stessa il cachet richiesto alle aziende per comparire sul suo profilofa una precisazione sui social: “E’ come essere ricchi a Monopoli!”, sempre tra le pagine del settimanale, ci ha tenuto a fare una precisazione su ...

trash_italiano : Io ogni volta che parla Taylor Mega. #noneladurso - ssigill : @fabfazio Taylor Mega ha annunciato di puntare a realizzare un milione di euro al mese con la propria attività di i… - cynthia87italy : RT @Grandblue1001: Taylor mega in diretta: 'Non è facile avere tanto seguito, perchè magari un giorno hai un umore di merda e non ti va ma… -